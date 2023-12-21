Какие фильмы и сериалы с Иваном Янковским смотреть после «Слова пацана» Составлен список криминальных фильмов с участием Ивана Янковского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Янковский

Актер Иван Янковский исполнил одну из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Какие фильмы и сериалы с его участием могут понравиться поклонникам ленты Жоры Крыжовникова?

Почему стоит смотреть фильм «Завод»

Триллер режиссера Юрия Быкова вышел на экраны 7 февраля 2019 года. В центре сюжета — ситуация на одном из провинциальных заводов России, работникам которого в связи с грядущим банкротством предприятия осталось трудиться до конца месяца. Выплат после закрытия предприятия не предвидится.

Такую новость объявляет сотрудникам завода его владелец, олигарх Константин Калугин, которого играет актер Андрей Смоляков. После этого одноглазый рабочий по кличке Седой (исполнитель роли — Денис Шведов), ветеран войны, подговаривает пятерых коллег похитить Калугина и потребовать за него большой выкуп.

Среди тех, кто соглашается примкнуть к Седому, присутствует герой Янковского — молодой сотрудник завода Вовка, решившийся пойти на преступление из-за больной матери. Изначально ситуация идет по плану мятежников, однако добиться поставленной цели им не удается. В группе бунтовщиков происходят конфликты, в которых участвует и персонаж Янковского. Итог для Вовки и практически всех героев картины получается неутешительным.

Рейтинг «Завода» на «Кинопоиске» составляет 7,2. Как отмечал кинокритик Александр Токарев, фильм Быкова поднимает серьезные социальные и нравственные проблемы.

«Фильм-пуля, буквально проносящийся перед взглядом зрителя за какие-то 109 минут, которых и не замечаешь (настолько динамично действие), обозначивший серьезные социальные и нравственные проблемы, задавший непростые вопросы, оставляет зрителя в некотором недоумении», — подчеркивает Токарев.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из трейлера к фильму «Завод»

Почему стоит смотреть фильм «Текст»

‎В широкий прокат триллер Клима Шипенко вышел 24 октября 2019 года. Картина окупила свой бюджет, добившись успеха в прокате, и получила в целом положительные отзывы российских кинокритиков.

Главным героем картины является студент филологического факультета МГУ Илья Горюнов, которого играет Александр Петров. Отмечая окончание сессии, действуя наперекор матери, Илья отправляется со своей девушкой Верой в московский клуб «Рай». Неожиданно в клуб врывается наркополиция с рейдом: у Ильи и Веры наркотиков не было, но Веру все равно задерживает сотрудник в штатском Петр Хазин — герой Янковского.

Илья пытается воспрепятствовать задержанию Веры и оскорбляет Хазина, в отместку молодой офицер подбрасывает ему кокаин. В итоге Горюнова сажают в колонию на семь лет по ложному обвинению в сбыте наркотиков.

После этого жизнь Ильи рушится: его мать умирает от сердечного приступа, близкие и девушка отворачиваются от него, никаких перспектив на будущее после тюрьмы нет.

После отбытия срока герой Петрова выслеживает и убивает персонажа Янковского, который к тому времени уже продвинулся по службе. Взяв телефон полицейского, Горюнов начинает вести виртуальную жизнь от лица Хазина, в том числе общается с его девушкой Ниной (исполнительница роли — Кристина Асмус), что приводит к трагическим последствиям.

Редакция сайта «Кинопоиск» по итогам года внесла «Текст» в список «Лучших фильмов 2019 года», а также в список «20 главных фильмов 2010-х». Кроме того, на «Кинопоиске» лента вошла в тройку лучших российских фильмов 2019 года: при подведении итогов учитывался пользовательский рейтинг фильма и количество проголосовавших.

Кинокритик Андрей Загудаев назвал «Текст» «редким актуальным» фильмом.

«Редкое актуальное кино в современном российском ландшафте, которое поднимает актуальные проблемы не эфемерного, а вполне осязаемого современного общества», — отмечал он.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из трейлера к фильму «Текст»

Почему стоит смотреть сериал «Фишер»

Премьера сериала «Фишер» состоялась 8 февраля 2023 года. Лента рассказывает историю поимки маньяка Сергея Головкина, орудовавшего в Московской области с 1986 по 1992 год.

Герой Янковского — следователь прокуратуры из Ростова-на-Дону Евгений Боков, которого вызывают в Москву расследовать серию зверских убийств подростков в столичном регионе. Сам Боков до этого занимался поимкой другого маньяка — ростовского потрошителя Андрея Чикатило.

Вместе с напарниками Валерием Козыревым (Александр Яценко) и Натальей Добровольской (Александра Бортич) персонажу Ивана Янковского придется погрузиться в ужасы преступлений Фишера и пережить тяжелую личную трагедию.

Сериал «Фишер» имеет рейтинг 7,8 на сервисе «Кинопоиск» на основе 58 рецензий. Лента получила множество положительных отзывов. В частности, кинокритик Илья Королевский назвал сериал реалистичным и захватывающим детективом.

«Получается крайне реалистичный и захватывающий детектив. Притом что чуть ли не каждый второй оригинальный проект на российских стримингах сегодня посвящен работе сотрудников следствия и полиции, „Фишер“ оказывается куда интереснее конкурентов», — считает он.

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