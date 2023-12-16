Вова Адидас, Кощей, Пальто из «Слова пацана»: были ли они в реальности Men Today: Вова Адидас и Кощей из «Слова пацана» похожи на лидеров «Хади Такташ»

Фото: Пресс-служба Wink

Одними из главных героев популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стали молодые люди по прозвищам Вова Адидас, Кощей и Пальто. Кто мог быть прототипом этих персонажей?

Существовали ли Адидас, Кощей и Пальто в реальной жизни

Создатели сериала «Слово пацана» официально не объявляли, что у какого-либо персонажа ленты был прототип. Несмотря на это, поклонники фильма и кинокритики нашли определенные сходства с реальными участниками группировок, орудовавших в Казани на закате Советского Союза.

«В жизни не было таких персонажей. Все они — собирательный образ молодежи той эпохи. Но некоторые черты, позаимствованные создателями у реальных персонажей, все-таки можно заметить», — пишет портал Men Today.

Кто мог быть прототипом Вовы Адидаса

Герой актера Ивана Янковского — лидер группировки «Универсам», который вернулся с войны в Афганистане. Владимир Суворов по прозвищу Вова Адидас пользуется уважением как в своей банде, так и со стороны участников других уличных ОПГ.

Как отмечает Men Today, в персонаже Янковского наблюдается сходство с Сергеем Антиповым по прозвищу Антип, который в 70-х годах прошлого века состоял в казанской банде «Тяп-Ляп». По свидетельству очевидцев, Антип пользовался авторитетом у молодежи, обучал подростков уличным понятиям и навыкам боя.

«Антип был образцовым бандитом-спортсменом: не пил, не курил, занимался боксом. В подвале на „Теплом“, переоборудованном в спортзал, Антип, как и его киноэкранный прототип, лично тренировал местных парней. Главной задачей было научиться вырубать соперника с первого удара. Уже к началу 70-х в его окружении было не менее трех-четырех десятков бойцов», — рассказал помощник руководителя Следственного комитета РФ по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

В то же время Men Today подчеркивает, что Антип имел судимости не только за разбой, но и за изнасилования, грабеж и подделку документов, в чем герой Янковского за семь эпизодов сериала замечен не был. Образ Вовы Адидаса также имеет сходство с одним из лидером другой казанской ОПГ «Хади Такташ» — Анваром Халиуллиным, который продвигал идею заниматься бизнесом. Кроме того, Халиуллин носил усы, как и персонаж Янковского.

Фото: Пресс-служба Wink

Кто мог быть прототипом Кощея

Одним из лидеров «Универсама» в «Слове пацана» был Кощей, роль которого исполнил актер Никита Кологривый. В фильме Вова Адидас представляет «молодых», а Кощей — «стариков». Будущее группировки они видят по-разному, в связи с чем происходит конфликт, в результате которого герой Кологривого теряет власть в банде.

Похожая история произошла в реальности с «Хади Такташ». Помимо Халиуллина лидером этой ОПГ был Рауф Шарафутдинов по кличке Рафа — возможный прототип Кощея.

В реальности «молодые» под предводительством Халиуллина стали активно заниматься бизнесом, как и герои сериала во главе с Вовой Адидасом. «Старики» же, ведомые Шарафутдиновым, занимались классическим криминалом, а торговлю и работу с коммерсантами считали противоречащими понятиям, как Кощей и его сторонники в «Слове пацана».

Анвар не желал делиться деньгами с бригадой Рауфа, в связи с чем финансовый конфликт перерос в войну, разделившую «Хади Такташ» на два лагеря, — похожие события происходят в сериале. Итогом противостояния стала смерть лидеров двух лагерей — Халиуллин был убит 4 ноября 1992 года, а Шарафутдинов застрелен спустя два месяца.

Кто мог быть прототипом Пальто

Как пишет Men Today, в герое юного актера Леона Кемстача — члена группировки «Универсам» Андрея Васильева по прозвищу Пальто — можно заметить сходство с автором книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Робертом Гараевым. На основе этого произведения и был создал сериал «Слово пацана».

Известно, что Гараев в молодости был членом группировки, но «отшился». После он поступил в университет, переехал в Москву и начал новую жизнь. Сам писатель признавался, что ему нравятся образы Вовы Адидаса и Кощея.

«Мне нравятся обаятельные образы Вовы Адидаса и Кощея. Кстати, мои подписчики в соцсетях, бывшие участники группировок, пишут: „Как похожи персонажи сериала на тех людей, которые нас окружали в то время!“», — отмечает он.

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