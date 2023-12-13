Солистка «Комбинации» Иванова рассказала, какие у нее отношения с Апиной Солистка «Комбинации» Иванова заявила, что продолжает дружить с Аленой Апиной

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Иванова

Солистка «Комбинации» Татьяна Иванова заявила NEWS.ru, что поддерживает дружеские отношения с Аленой Апиной после ее ухода из группы. Артистка подчеркнула, что между ними никогда не было личного конфликта, он был между администраторами группы и продюсером Апиной.

Мы с ней прекрасно общаемся, часто на телефоне и праздники проводим вместе. Мы дружим, — рассказала Иванова.

В 1991 году Алена Апина ушла из «Комбинации» и начала сольную карьеру. Певица стала исполнять песню «Ксюша», музыку к которой написал автор песен «Комбинации» Виталий Окороков. Из-за этого продюсер «Комбинации» Александр Шишинин обиделся на Апину и ее продюсера Александра Иратова, который впоследствии стал мужем певицы.

Ранее Татьяна Иванова заявила, что SHAMAN — это продукт времени и такой артист обязательно должен был появиться. При этом певица не уверена, поет ли SHAMAN от чистого сердца или его творчество — это так называемый коммерческий патриотизм.

Кроме того, Иванова, чей хит «Не забывай» звучит в сериале «Слово пацана», заявила, что создатели сериала не обсуждали с ней и другими участницами коллектива исполнительские права на песню. Она добавила, что такое с популярными композициями «Комбинации» происходит не впервые.