Названы наиболее популярные у россиян жанры на YouTube Mediascope: музыка и развлечения интересовали россиян больше всего на YouTube

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Россияне используют видеохостинг YouTube прежде всего для потребления развлекательного контента, сообщили ТАСС в пресс-службе Mediascope. По данным исследовательской компании, чаще всего жители страны слушают музыку и смотрят развлекательные ролики, а не социально-политические видео и фильмы.

YouTube занимает семь процентов от всего медиапотребления, 12% от всего потребления видео. Мы видим, что смотрится на YouTube, и, по нашим данным, по нашей оценке, это прежде всего развлекательная площадка, — говорится в сообщении.

При этом социально-политический контент и фильмы занимают по пять процентов от общего количества поисковых запросов, шоу — четыре процента. В то же время на музыкальные треки и развлечения приходится по 21%, далее идут ролики, посвященные играм, — 11%, сериалы — девять процентов и детский контент — восемь процентов.

Согласно результатам исследования, среди социальных сетей лидером за месяц стала «ВКонтакте» с охватом 73% населения. Telegram пользуются 67%, TikTok — 56% и «Одноклассники» — 41%. Меньше всего россияне используют Instagram (деятельность в РФ запрещена) — 21%.

Ранее исследование, проведенное приложением «VK Мессенджер», показало, что чат-боты являются весьма популярным инструментом на рынке услуг в России. О чат-ботах знают 90% россиян, при этом почти три четверти (73%) граждан являются активными пользователями этих инструментов. Чаще всего россияне пользуются чат-ботами в приложениях банков или в мессенджерах (по 59%), а также на сайтах товаров и услуг.