Россияне назвали актёров, которым больше всего доверяют после карантина

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Актёры Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев и режиссер Никита Михалков остаются лидерами рейтинга доверия у жителей страны после карантина.

Такие данные приводят специалисты исследовательского центра «Ромир».

Опрос показал, что доверие возросло к Чулпан Хаматовой (4 место), Ивану Охлобыстину (6 место) и Дмитрию Певцову (8 место). Кроме того, впервые в топ-10 попали актер Михаил Пореченков и артист балета Николай Цискаридзе. При этом Александр Петров и Федор Бондарчук опустились на одну и две строчки соответственно.

В исследовании приняло участие 2400 респондентов разного возраста и социального статуса. Россиянам было предложено назвать семь публичных личностей из сферы театра и кино, которым они больше всех доверяют.

Ранее рейтинг доверия среди спортсменов после периода самоизоляции возглавил четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Фёдор Емельяненко. Боец возглавил этот список уже не первый раз, писал NEWS.ru.