Режиссёр объяснил, почему считает Александра Петрова «животным»

https://static.news.ru/photo/de4df402-2179-11eb-8532-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press

Режиссёр Александр Войтинский поделился впечатлениями от работы с актёром Александром Петровым на съёмках сериала «Метод-2». По его словам, успех артисту приносит умение правильно работать в кадре, проявляя одновременно и харизму, и талант, и интуицию.

Если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час на него смотреть не отрываясь, — пояснил Войтинский в беседе с Teleprogramma.pro.

Режиссёр добавил, что будучи умным и амбициозным актёром, Петров умело выстраивает свой образ и роль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школа актёрского мастерства Александра Петрова ликвидирована, так и не успев открыться. На пути у творческих порывов встала налоговая служба. В ведомстве решили проверить новое учреждение, однако не смогли найти организацию по указанному в документах адресу. После этого актёрская школа Петрова была удалена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).