Рэпер Эминем сыграет информатора ФБР в сериале про мафию

Американский рэпер Эминем возвращается в кино. В сериале про мафию, продюсером которого выступит 50 Cent, исполнитель сыграет информатора ФБР. Об этом 50 Cent рассказал в своём Twitter.

Согласно сюжету, герой Эминема — Рик Верши — работает осведомителем ФБР. Впоследствии он становится наркодилером и оказывается под арестом. История основана на реальных событиях и посвящена организации Black Mafia Family, которая занималась торговлей запрещёнными веществами и отмыванием денег. Она появилась в Детройте в конце 90-х, а к 2000 году наладила оборот наркотиков по всем Штатам.

Oh yeah iâm bringing the big dogs out, I couldnât do a show based in Detroit without incorporating the legend @eminem . Got him to play white Boy Rick in BMF, this shit is out of here. Green Light Gang #bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/YaklhzgJER — 50cent (@50cent) August 17, 2021

Отметим, что несколько лет назад уже выходил фильм про Верши. Речь о фильме «Белый парень Рик» с Мэттью Макконахи.

Эминем является одним из самых продаваемых музыкальных артистов в мире, а также самым продаваемым исполнителем 2000-х. Журнал Rolling Stone провозгласил его «королём хип-хопа». В кино он дебютировал почти 20 лет назад в фильме «Восьмая миля». Ему сразу досталась главная роль — рэпера с окраин Детройта.

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