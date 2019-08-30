https://static.news.ru/photo/bb1a0716-cb1f-11e9-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Прощание с актёром Александром Числовым состоится 2 сентября. Все желающие проводить артиста в последний путь соберутся в Доме кино. Об этом сообщила директор Гильдии актёров кино Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина.

По её словам, прощание начнётся в 13:00 мск. Место похорон Числова пока не определено. В Гильдии надеются решить этот вопрос в течение дня.

Гильдия помогает и организационно, и финансово, ситуация там нищенская, — объяснила она ТАСС .

Звезда сериала «Папины дочки» умер на 55-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти Числова стало обострение пневмонии. С этим диагнозом его ранее госпитализировали в отделение интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках. Также артист болел ВИЧ.

Ранее News.ru писал, что у родных Числова нет денег на его похороны. Церемония захоронения может обойтись в 400–500 тысяч рублей.