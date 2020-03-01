https://static.news.ru/photo/30bbe716-5c32-11ea-ba6a-fa163e074e61_660.jpg Гай Ричи Фото: picture alliance/Global Look Press

Комедийный боевик «Джентльмены» Гая Ричи оказался лидером российского проката в прошедшие выходные. Он собрал 191,2 млн руб., что вместе с предыдущими сборами даёт общую сумму 998,7 млн руб.

Об этом говорят данные портала Kinobusiness.com.

На втором месте оказалась лента «Лёд-2». Российский фильм за уикенд заработал 147,1 млн руб. Три недели проката принесли спортивной мелодраме режиссёра Жоры Крыжовникова 1,37 млрд.

Третьим по сборам (118 млн руб.) стал фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Две недели проката принесли ему 514,6 млн руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за первый уик-энд вышедшая на российские экраны 14 февраля лента «Лёд-2» принесла своим создателям около 577 млн. В новой части мелодрамы зрители снова увидели фигуристку Надю и хоккеиста Сашу и узнали, как складывается их жизнь после свадьбы. Первому фильму удалось собрать почти полтора миллиарда рублей.