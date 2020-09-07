Премьера российской комедии о комиках-наркоторговцах пройдёт зимой

Комедийный фильм «СтендОпер» российского и немецкого режиссёра Олега Асадулина выйдет зимой. Сейчас завершился основной этап съёмок ленты.
Картина
Создатели отсняли более 30 минут выступлений, однако в финальную версию ленты войдёт только треть материала. Асадулин заявил, что позже выйдет расширенная версия, где выступления «с жёстким и откровенным юмором» будут показаны целиком.
В картине сыграли Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч и Зоя Бербер. Сценарий написали Михаил Зубко и Константин Трофимов.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал тизер сериала «101 способ на*** себе». Продюсерами проекта выступили российские юмористы Сергей Светлаков и Александр Незлобин.
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