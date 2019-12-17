Девятый эпизод киносаги «Звёздные войны» впервые показали в столице. Фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» продемонстрировали зрителям в кинотеатре «Октябрь».
Некоторые пришли на премьеру в костюмах персонажей ленты,
После старта показа в зале прозвучали аплодисменты.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве выпустили тематические карты «Тройка» по мотивам киносаги «Звёздные войны». На проездных изображены персонажи, попавшие в нынешнюю трилогию фантастического блокбастера.
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