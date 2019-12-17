https://static.news.ru/photo/70c8a674-210d-11ea-9c9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: disneyplusoriginals.disney.com

Девятый эпизод киносаги «Звёздные войны» впервые показали в столице. Фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» продемонстрировали зрителям в кинотеатре «Октябрь».

Некоторые пришли на премьеру в костюмах персонажей ленты, передаёт ТАСС. В зале сидели писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, актёр Андрей Мерзликин, актрисы Ксения Суркова, Екатерина Климова, Екатерина Шпица и музыкант Роман Архипов.

После старта показа в зале прозвучали аплодисменты.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве выпустили тематические карты «Тройка» по мотивам киносаги «Звёздные войны». На проездных изображены персонажи, попавшие в нынешнюю трилогию фантастического блокбастера.