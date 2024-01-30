«Осознанность, чистота»: Деревянко поделился мыслями о любви Деревянко рассказал, что для него любовь — это осознанность, чистота и кайф

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Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко считает любовь кайфом. Об этом он рассказал корреспонденту NEWS.ru на премьере фильма «Конец Славы». Кроме того, он считает, что это чувство тесно связано с осознанностью и чистотой. При этом на вопрос о существовании любви с первого взгляда артист ответил: «Возможно».

[Любовь — это] Осознанность, чистота... Любовь — это кайф. Я всем желаю любви, мира, добра, бабла, всего самого хорошего — сказал он.

Деревянко появился на премьере фильма «Конец Славы» со своей девушкой. Он заявил журналистам, что она является лучшей женщиной. По словам артиста, отношения между ними начались с дружбы.

На вопрос, живет ли пара вместе, актер кивнул, при этом сообщить о том, было ли сделано предложение выйти замуж возлюбленной, Деревянко отказался. Также артист рассказал, что уже подружился с детьми своей девушки от первого брака.

Ранее Павел Деревянко рассказал, что всенародная любовь к нему пришла после участия в сериале «Домашний арест». При этом артист признался, что не думал о том, боится ли он потерять славу.

В 2021 году артист объяснил, что мать двух его детей Дарья Мясищева, с которой он не состоял в официальном браке, решила закончить их отношения. Деревянко заявил, что расставание было мирным, и напомнил о мужской полигамности. По его словам, с гражданской супругой они жили отдельно, потому что так для обоих было удобно.