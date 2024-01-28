Билан появился в шоу на ТНТ после скандала с «голой» вечеринкой Билан принял участие в шоу «Конфетка» на ТНТ после скандала с «голой» вечеринкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Певец Дима Билан появился на российском телевидении после скандала, связанного с участием в «голой» вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Артист выступил на шоу «Конфетка» в эфире телеканала ТНТ.

Билан стал участником третьего эпизода музыкально-развлекательной программы. Он исполнил композицию участника из первого сезона шоу под названием «Проводница из Рязани». После выступления Билан обратился к автору песни.

Кайфанул, нормально? Разрисовали твой трек, да, скажи? Драматургическая вилка была сохранена максимально правильно, мы ее даже приумножили, почувствовал? — заявил певец.

После новогодних праздников Билан посетил Донецкую Народную Республику, где он взял из приюта кота, которого назвал Шахтером. Певец приехал в регион с гуманитарной помощью, вручил детям подарки и встретился с участниками СВО.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, поездка Билана в ДНР ничего не меняет в ситуации со скандалом вокруг тусовки в московском клубе «Мутабор». Депутат уверен, что в скором времени все забудут про «голую» вечеринку и обстановка в шоу-бизнесе вернется в прежнее русло. Шолохов также обратил внимание, что те, кто обеспечил присутствие оскандалившихся звезд в информационном поле, остаются на своих местах и при своих убеждениях.