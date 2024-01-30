«Лучшая женщина»: Деревянко рассказал про новую возлюбленную Деревянко назвал новую возлюбленную лучшей женщиной

Фото: NEWS.ru

Актер Павел Деревянко признался, что его нынешняя возлюбленная является лучшей женщиной. Во время беседы с журналистами на премьере фильма «Конец славы» артист отметил, что отношения между ними начались с дружбы, передает корреспондент NEWS.ru.

Все происходило на основе дружбы, а потом я вдруг понял, что это лучшая женщина, — сказал Деревянко.

На вопрос, живет ли пара вместе, актер кивнул, при этом сообщить о том, было ли сделано предложение выйти замуж возлюбленной, Деревянко отказался. Также артист рассказал, что уже подружился с детьми своей девушки от первого брака.

Ранее российский певец Дава (настоящее имя — Давид Манукян) откровенно рассказал об отношениях с 31-летней певицей Мари Краймбрери. Артист заявил, что для кого-то это может показаться хайпом, но он не обращает на это внимания и не хочет говорить о личной жизни, добавив, что сейчас он счастлив, а счастье любит тишину.

До этого фанаты 30-летнего Манукяна в комментариях в его блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) предположили, что он состоит в отношениях с Краймбрери. По мнению зрителей, в последние недели пара делилась похожими снимками и видео с острова Маврикий. Комментаторы также отметили, что оба артиста начали одновременно писать в своих аккаунтах о любви.