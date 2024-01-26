«Может показаться хайпом»: Дава о свадьбе с Мари Краймбрери Дава: надеюсь, что любовь живет бесконечно

Фото: NEWS.ru

Дава (настоящее имя — Давид Манукян)

Российский певец Дава (настоящее имя — Давид Манукян), отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на премии «Золотой орел», заявил о надежде на то, что любовь может длиться бесконечно. Также артист отметил, что на данный момент чувствует себя счастливым и не хочет затрагивать тему личной жизни. Ранее фанаты исполнителя предположили, что он встречается с 31-летней певицей Мари Краймбрери.

Надеюсь, что бесконечно, — сказал музыкант.

Певец подчеркнул, что не хочет говорить о личной жизни, добавив, что сейчас он счастлив, а счастье любит тишину. Дава заявил, что любовь для него — это готовность посвящать возлюбленной все свое свободное время, поддерживать ее, обнимать и целовать.

Не хочется затрагивать личную жизнь. Я не знаю, что будет завтра. На данный момент такой период жизни — счастье любит тишину, мне хорошо. Неважно знают об этом тысячи, десятки тысяч, миллион людей или нет. Для кого-то это может показаться хайпом — хорошо. <...> Для меня любовь — это много всего: когда ты видишь счастливые глаза своего человека, когда ты его обнимаешь и не хочешь отпускать, готов проводить все свое время вместе с ним, поддерживать его, целовать, обнимать, — объяснил певец.

Поклонники 30-летнего Манукяна в комментариях в его блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) предположили, что он состоит в отношениях с Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан). По мнению зрителей, в последние недели пара делилась похожими снимками и видео с острова Маврикий. Комментаторы также отметили, что оба артиста начали одновременно писать в своих аккаунтах о любви.