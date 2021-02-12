Объявлено, кто сыграет главные роли в ремейке фильма «Мистер и миссис Смит»

https://static.news.ru/photo/663ed5ca-6dec-11eb-8d74-96000091f725_660.jpg 20th Century Fox Фото: «Мистер и миссис Смит»

Стали известны исполнители главных ролей в ремейке боевика «Мистер и миссис Смит». Имена актёров раскрыла руководитель Amazon Studios Дженнифер Салке.

По её словам, супругов-спецагентов воплотят на экране Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж. Работать над шоу будет продюсер и сценарист Франческа Слоун.

Американский актёр Гловер известен в том числе по роли в фильме «Хан Соло. Звёздные войны: Истории», где сыграл контрабандиста Лэндо Калриссиана. В той же картине засветилась и британка Уоллер-Бридж — ей досталась роль дроида L3-37. Известность она завоевала по главной роли в сериале «Дрянь», созданном по её же пьесе.

Для нас и для нашей аудитории во всём мире действительно мечта, чтобы эти две стихии сложились в мощный творческий тандем, — прокомментировала подбор актёров Салке, чьи слова приводит Variety.

Congratulations to 2019 #LatinxList alum Francesca Sloane - her take on MR. & MRS. SMITH will star Donald Glover and Phoebe Waller-Bridge for @AmazonStudios !



Cheers, Francesca! https://t.co/eGqrpqooNx — The Black List (@theblcklst) February 12, 2021

Оригинальный комедийный боевик «Мистер и миссис Смит» режиссёра Дага Лаймана вышел на экраны в 2005 году. Главные роли исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые впоследствии стали супругами и в реальной жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что известный французский актёр Венсан Кассель снимется в новой экранизации «Трёх мушкетёров». Компанию ему составит Ева Грин в роли Миледи. Продюсер ленты — Дмитрий Рассам. Фильм будет снят в двух частях. Бюджет фильма составит $73 млн. Кассель сыграет Атоса.