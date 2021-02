Объявлено, кто сыграет главные роли в ремейке фильма «Мистер и миссис Смит»

По её словам, супругов-спецагентов воплотят на экране Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж. Работать над шоу будет продюсер и сценарист Франческа Слоун.

Американский актёр Гловер известен в том числе по роли в фильме «Хан Соло. Звёздные войны: Истории», где сыграл контрабандиста Лэндо Калриссиана. В той же картине засветилась и британка Уоллер-Бридж — ей досталась роль дроида L3-37. Известность она завоевала по главной роли в сериале «Дрянь», созданном по её же пьесе.