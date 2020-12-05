New York Times признала «Дылду» одним из лучших фильмов 2020 года

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Критики New York Times включили российскую драму режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» в рейтинг лучших кинофильмов 2020 года.

Картина расположилась на десятой строчке рейтинга. Американцы назвали Балагова «огромным талантом и сердцеедом».

Первое место в топ-10 заняла экранизация романа Джека Лондона «Мартин Иден» режиссёра Пьетро Манчело. На вторую и третью строчки попали «Мэрия» и «Гунда», передаёт РЕН ТВ.

Фильм «Дылда» вышел в прокат в июне 2019 года. Он повествует о двух молодых фронтовичках, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и хотят обрести новую мирную жизнь. В декабре 2019 года лента вошла в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако в итоговый список «Дылда» не попала.

Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала лучшей полнометражной картиной работу режиссёра Клима Шипенко «Текст». Премию вручили в онлайн-режиме. Главную роль в фильме сыграл Александр Петров. За победу в этой номинации боролись также картины «Холоп» Шипенко и «Дылда» Кантемира Балагова, писал NEWS.ru.