Названа дата пресс-конференции экипажа корабля «Союз МС-18»

Пресс-конференция экипажа корабля «Союз МС-18» пройдёт 19 октября в 12:00 в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. В ней примут участие космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

На пресс-конференции обсудят съёмки фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС), освоение модуля «Наука» и работу в открытом космосе.

По плану, экипаж вернётся на Землю утром 17 октября. К этому времени Олег Новицкий проработает на борту МКС 191 сутки, Юлия Пересильд и Клим Шипенко — по 12 суток. Посадка корабля будет транслироваться Первым каналом: прямое включение из района приземления начнётся в 07:15 по московскому времени, приземление ожидается в 07:36.

Ранее сообщалось, что МКС кратковременно теряла ориентацию во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18». Сейчас она восстановлена, безопасности экипажа инцидент не угрожал.

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снимает на орбите фильм «Вызов», рассказывающий о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.