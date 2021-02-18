Михалков: Мягков был хулиганом и смешным импровизатором

https://static.news.ru/photo/fd0007de-71d1-11eb-8b87-96000091f725_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Андрей Мягков, которого не стало в четверг, 18 февраля, был достойным человеком и настоящим мастером. Работать с ним, смешным импровизатором и хулиганом, было огромной радостью. Об этом рассказал режиссёр Никита Михалков, отметив, что весть о смерти Мягкова стала для него горькой и печальной.

Он был замечательным соединением достойного человека и Мастера — с большой буквы. Мы не были с ним никогда близко дружны, но я ждал любой картины с его участием, потому что знал, что вне зависимости от качества картины его работа будет безупречна, — поделился воспоминаниями с РИА Новости режиссёр.

По словам Михалкова, Мягков был для него «загадочной фигурой», ведь артист никогда не был похож ни внешностью, ни поведением или своими действиями на звезду кино и театра. Режиссёр пояснил, что для актёров такие внешние данные часто осложняют путь к ролям и становятся для них «обидным обстоятельством», а «с другой стороны, это величайший божий дар для актёра — иметь ту внешность, которая может стать любой — при помощи грима, пластики».

Для талантливого актёра, продолжил Михалков, это только подспорье. Такие большие артисты, как Мягков, могут управлять «внутренним актёрским механизмом» и вживаться в роли противоположных персонажей одинакового убедительно. Режиссёр при этом отметил сосредоточенность Мягкова на своём деле.

Он был невероятно смешным импровизатором, несмотря на видимую скрытность, обаятельным, хулиганом и настоящим мастером. Вспоминая свою работу с ним, основное, что осталось в моей памяти, — это огромное удовольствие быть его партнёром, — рассказал Михалков.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Наиболее известными его работами стали роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Играл в московских театрах «Современник» и МХТ им. Чехова, в труппе последнего числился с 1977 года. В свободное от сценической деятельности время Мягков писал детективы.

Актёр умер 18 февраля в возрасте 82 лет. О смерти Мягкова сообщил МХТ им. Чехова.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни актёра Андрея Мягкова, сообщал NEWS.ru.