https://static.news.ru/photo/f7f4d7a8-c050-11e9-8976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогостоящих проектов отечественного кинематографа. Об этом заявил режиссёр Игорь Толстунов. Он отметил, что работа над картиной начнётся весной 2020 года.

Бюджет мы не озвучиваем, но он большой, один из крупнейших в нашей истории, — цитирует его ТАСС .

Он рассказал, что в фильме будут сниматься известные западные звёзды, однако конкретных имён он не назвал. Картина получила господдержку от Фонда кино.

Ранее News.ru писал, что режиссёр Фёдор Бондарчук предложил снять блокбастер об аварийной посадке А321 под Жуковским. В основу фильма должны лечь героические действия экипажа, благодаря которым были спасены 226 человек.