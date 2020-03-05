Киностудия «Ленфильм» в Санкт-Петербурге планирует открыть экспозицию, посвящённую декорациям и комбинированным съёмкам. Также готовятся новые экскурсии для посетителей.
В коллекцию вошли замок из «Золушки», часы Эльсинора из «Гамлета», крейсер «Аврора» из «Залпа «Авроры» и монастырь из «Продления рода»,
Мы рассчитываем, что [открытие. —NEWS.ru] произойдёт в мае, — говорится в сообщении.
Сейчас экспонаты временно расположились в четвёртом павильоне киностудии. Отмечается, что у каждого из них есть «своя любопытная история создания» и судьба.
Как писал NEWS.ru, сразу две выставки работ американского художника откроются в Москве весной. Одна из них начнёт работу 26 марта в Американском центре при посольстве США.
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