Кто сыграет в русской версии «Постучись в мою дверь»: актеры и роли

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Марина Кравец

В России снимают адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Режиссером картины выступил Всеволод Аравин, главные роли сыграют Никита Волков и Лиана Гриба. Кто еще из отечественных артистов примет участие в проекте?

Кто из звезд снимется в адаптации сериала «Постучись в мою звезд»

В основу российской адаптации «Постучись в мою дверь» ляжет история о притворстве. По сюжету бизнесмен и девушка вынуждены изображать обрученную пару. Продюсер проекта Данила Шарапов рассказывал, что отечественная версия будет отличаться от оригинала. Главные роли в российском ремейке исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Волков известен благодаря сериалам «Трудные подростки» и «Цыпленок жареный». Гриба появлялась в проектах «Монастырь» и «Триггер». Изначально на роль главной героини утвердили блогера Дину Саеву, однако она отказалась от участия в проекте по личным причинам.

«Прошла кастинг и была утверждена на главную роль. Но, к сожалению, вынуждена отказаться от этого проекта по личным причинам», — объясняла блогер в соцсетях.

Мать главного героя сыграет Екатерина Волкова. Также в проекте примет участие певец Влад Соколовский. Он исполнит роль Энгина (Олега) — лучшего друга и партнера главного героя по архитектурному бюро.

«Когда я получил приглашение на пробы, я чуть углубился в тематику и был удивлен тем, сколько шума навел этот сериал по всему миру. Конечно же, это сразу вызвало азарт, потому что адаптация — это всегда ответственность. Пробы проходили на „Мосфильме“, это было буквально за три дня до моего отлета на два месяца, и я реально еле успел ворваться в эту авантюру!» — рассказывал музыкант Super.

Марина Кравец исполнит роль капризной певицы по имени Лана, а Игорь Жижикин сыграет отца главного героя.

«Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно дает понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий. Что касается отличий моей героини от ее турецкой версии: в нашем сериале в ней будет больше иронии», — рассказала Кравец.

Режиссером адаптации выступил Всеволод Аравин («След», «Чужая стая», «Динозавр»). Съемки начались 17 мая, часть из них проходила в Москве. Сериал планируется показать в эфире канала ТНТ, а также на видеосервисах Premier и Okko. Дата релиза пока неизвестна.

Чем российская адаптация будет отличаться от оригинала

Режиссер Всеволод Аравин отмечал, что характеры героев сериала в российской версии будут изменены. По его словам, при создании адаптации команда не стремилась в точности повторить оригинал.

«Допустим, если один персонаж держится на нервяке, то наш наоборот. Если у турецких [кинематографистов] он слабый, то у нас сильный. И так далее. Я переставлял эти грани», — сообщил он.

Режиссер выразил свое восхищение российским актерским составом и его взаимодействием во время съемок. Он добавил, что на главную роль Саши (в оригинале Эда Йылдыз) претендовали 127 актрис, а на роль Сергея (в оригинале Серкан Болат) — 88 актеров.

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