Что известно о российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Волков

Главные роли в российском ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь» исполнят актеры Никита Волков и Лиана Гриба. Об этом сообщил телеканал ТНТ. Что еще известно о съемках проекта и кто из звезд в нем появится?

О чем будет сериал и кто станет главными героями

Романтическая мелодрама «Постучись в мою дверь» начала выходить в Турции с 2020 года. Проект стал международным хитом, он был показан в 85 странах. Оригинальный сериал рассказывает о юной флористке Эде (Ханде Эрчел), которая лишается стажировки в Италии из-за владельца архитектурного бюро Серкана (Керем Бюрсин) и решает ему отомстить. В итоге конфликт заканчивается перемирием. Архитектор предлагает сделку — он оплачивает Эде итальянскую поездку, если та на время сыграет роль его возлюбленной. В итоге, несмотря на взаимную неприязнь, герои влюбляются друг в друга. Однако их ждет немало невзгод на пути к счастью.

В основу российской адаптации «Постучись в мою дверь» ляжет история о притворстве. Бизнесмен и молодая девушка вынуждены притворяться обрученной парой. Продюсер проекта Данила Шарапов в интервью ТАСС рассказывал, что отечественная версия будет отличаться от оригинала.

«Русская версия самого успешного в России зарубежного формата будет отличаться от оригинала не только артистами и местом действия, которым станет Москва, но зрители увидят и сюжетные отличия, которые при этом сохранят общее обаяние драматургии проекта», — комментировал он.

Главные роли в российском ремейке исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Первый известен благодаря сериалам «Трудные подростки» и «Цыпленок жареный». Гриба появлялась в проектах «Монастырь» и «Триггер». По информации Telegram-канала StarHit, маму главного героя сыграет Екатерина Волкова. Также в проекте примет участие певец Влад Соколовский. Он исполнит роль Энгина — лучшего друга и партнера по архитектурному бюро главного героя. В российской версии героя Соколовского будут звать Олег.

«Когда я получил приглашение на пробы, я чуть углубился в тематику и был удивлен тем, сколько шума навел этот сериал по всему миру. Конечно же, это сразу вызвало азарт, потому что адаптация — это всегда ответственность. Пробы проходили на „Мосфильме“, это было буквально за три дня до моего отлета на два месяца, и я реально еле успел ворваться в эту авантюру!» — рассказывал музыкант Super.

Режиссером адаптации стал Всеволод Аравин («След», «Чужая стая», «Динозавр»). Съемки начались 17 мая, часть из них проходила в Москве. Сериал планируется показать в эфире канала ТНТ, а также на видеосервисах Premier и Okko. Дата релиза пока неизвестна.

Кто еще мог сняться в проекте и что о нем думают другие звезды

Изначально на роль главной героини утвердили блогера Дину Саеву, однако она отказалась от участия в проекте по личным причинам.

«Прошла кастинг и была утверждена на главную роль. Но, к сожалению, вынуждена отказаться от этого проекта по личным причинам», — объяснила звезда в соцсетях.

Телеведущая Тина Канделаки, которая занимается съемками российской адаптации, высоко оценила кандидатуру Никиты Волкова как главного героя сериала.

«Наш Серкан Болат, он же в миру Никита Волков, красив, умен и невероятно обаятелен — настоящий мужчина мечты. Будучи очень хорошим драматическим артистом, он придал дополнительную сложность и загадочность образу Серкана», — прокомментировала она в микроблоге.

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