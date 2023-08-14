Марина Кравец рассказала, кого сыграет в адаптации «Постучись в мою дверь» Марина Кравец рассказала, что в «Постучись в мою дверь» сыграет капризную певицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резидент Comedy Club и телеведущая Марина Кравец

Резидент Comedy Club и телеведущая Марина Кравец рассказала, что в российской версии турецкого романтического сериала «Постучись в мою дверь» исполнит роль капризной певицы по имени Лана, сообщает пресс-служба проекта. По сюжету Лана приезжает в дом, который для нее подготовила компания, где работает главная героиня сериала — Саша.

Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно дает понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий. <...> Что касается отличий моей героини от её турецкой версии: в нашем сериале в ней будет больше иронии – во всяком случае я постаралась добавить это в образ, — сказала Кравец.

Роль архитектора Серкана Болата, которого в российской версии зовут Сергей, сыграет Никита Волков. В основу российской адаптации «Постучись в мою дверь» ляжет история о притворстве. Бизнесмен и молодая девушка вынуждены притворяться обрученной парой. По словам продюсера, российская версия будет отличаться от оригинальной.

Сериал выйдет на телеканале ТНТ, а также на стриминговых платформах Okko и Premier. Точная дата выхода на данный момент не известна.