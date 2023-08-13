Стало известно, кто сыграет Рапунцель в новой киноадаптации от Disney Актриса Флоренс Пью может сыграть Рапунцель в новой киноадаптации от Disney

Фото: IMAGO/Steve Vas/Global Look Press

Флоренс Пью

Британская актриса Флоренс Пью может сыграть Рапунцель в новой киноадаптации от Disney, сообщает портал World of Reel, ссылаясь на данные инсайдера Дэниела Рихтмана. Представители компании, а также сама актриса, известная по роли Джин Тэтлок в «Оппенгеймере», пока не комментировали информацию.

Авторы при этом усомнились в том, что Пью решит связаться с Disney. Сейчас она уделяет немало времени театральным постановкам. В частности, пользуются популярностью спектакли «Леди Макбет», «Чудо» и «Маленькие женщины».

Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел на экраны в 2010 году, собрав $592 млн при производственном бюджете в $260 млн.

Ранее сообщалось, что в США спустя несколько месяцев забастовки сценаристов прошли переговоры между профсоюзом и голливудскими студиями.

Переговоры вели президент Альянса продюсеров кино и телевидения AMTPTP Кэрол Ломбардини и помощник исполнительного директора WGA West Эллен Штуцман. О встрече было объявлено 10 августа, после того как Ломбардини обратилась к членам Гильдии сценаристов в надежде, что они отреагируют на предложение о встрече. Сценаристы объявили забастовку, требуя повышения заработных плат и отказа от замены специалистов нейросетями.