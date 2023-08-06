Названо отличие российской версии «Постучись в мою дверь» от турецкой Режиссер русской версии «Постучись в мою дверь» поменял характеры персонажей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский режиссер Всеволод Аравин, отвечающий за адаптацию турецкой драмы «Постучись в мою дверь», рассказал об изменении характеров героев, пишет Super. По словам Аравина, при создании российской версии команда не стремилась в точности повторить турецкую.

Допустим, если один персонаж держится на нервяке, то наш наоборот. Если у турецких он слабый, то у нас сильный и так далее. Я переставлял эти грани, — рассказал Аравин.

Режиссер выразил свое восхищение российским актерским составом и их взаимодействием во время съемок. По его словам, на главную роль Саши (в оригинале Эда Йылдыз) претендовали 127 актрис, а на роль Сергея (в оригинале Серкан Болат) — 88 актеров. В итоге выбор пал на Лиану Грибу и Никиту Волкова.

Также стало известно, что роли подруг главной героини исполнят Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Максим Белбородов получил роль антагониста, а Влад Соколовский будет представлен в образе лучшего друга главного героя.

Ранее представители телеканала ТНТ рассказали, что комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». В нем главные роли исполнят основные актеры из прежнего состава Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Режиссер изначальной версии ситкома Георгий Дронов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в продолжении сериала «Счастливы вместе», которое выйдет под названием «Букины», будут резкие повороты сюжета. По его словам, ему предлагали участвовать в перезапуске, однако он работает над другими проектами.