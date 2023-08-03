Рикман, Вальц, Лэнг: составлен список самых известных актеров-злодеев

Фото: Heyday Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алан Рикман (слева)

Английская актриса Эмма Коррин заявила журналу Empire, что хочет исполнить роль отрицательного персонажа в фильме «Дэдпул 3», что для нее станет новым опытом. Кто из знаменитостей уже играл злодеев в кино и прочно закрепился в этих образах?

Кто из актеров часто играет злодеев

Английский актер Алан Рикман сыграл много ролей в кино и на театральной сцене. Однако зрителям он запомнился в первую очередь по роли скрытного декана факультета Слизерин Северуса Снейпа во франшизе о Гарри Поттере. Несмотря на то, что в итоге Снейп оказался хорошим парнем, люди не смогли перестать ассоциировать его со злодеем. Еще одна отрицательная роль Рикмана — Ханс Грубер из «Крепкого орешка». Артист даже был удостоен награды за переповлощение в злодея: он получил премию BAFTA за роль Шерифа Ноттингема в картине «Робин Губ: Принц воров».

Австрийский актер Кристоф Вальц исполнил свою звездную «злодейскую» роль в ленте Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Артист сыграл штандартенфюрера СС Ганса Ланды и удостоился премии «Оскар», а также получил мировое признание. В течение последующих лет Вальц все чаще появлялся именно в злодейских образах («Зеленый шершень», «Воды слонам!», «Легенда о Тарзане», «Большие глаза», «Мушкетеры»). Впоследствии Тарантино вновь пригласил Вальца в свой проект — он снялся в фильме «Джанго освобожденный», за что второй раз получил премию «Оскар».

Английская актриса Хелена Бонэм Картер в течение многих лет снималась в лентах Тима Бертона. Они были неразлучны как на экране, так и в реальной жизни. Бертон в основном предлагал артистке роли «харизматичных злодеек». Самых запоминающихся персонажей Бонем Картер можно увидеть в картинах «Суини Тодд» и «Алиса в стране чудес». Актриса продолжала играть антагонисток не только в фильмах Бертона: ей досталась роль злой волшебницы Беллатрисы Лестрейндж в «Гарри Поттере» и партия в мюзикле «Отверженные».

Джессика Лэнг получила известность в начале нулевых благодаря сериалу «Американская история ужасов». В проекте ей, как правило, доставались отрицательные роли. Образы злодеек принесли Лэнг две премии «Оскар».

Какие «злодейские» роли стали самыми популярными в кинематографе

Одним из самых популярных киношных злодеев стал Ганнибал Лектер (Энтони Хопкинс) из фильма «Молчание ягнят». Он — психиатр и серийный убийца-людоед. Герой особенно запомнился зрителям способностью манипулировать теми, кто находился рядом. Картина была удостоена пяти кинопремий «Оскар» в 1991 году (в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучший адаптированный сценарий»).

Дарт Вейдер из «Звездных войн» (Дэвид Проуз) является воплощением и символом зла. Персонажа запомнили за его облик, голос и звук дыхания.

Актерская игра Хита Леджера в роли Джокера по сей день считается одной из наиболее знаковых в истории кино. Актер признавался, что именно от работы над этой ролью он получил больше всего удовольствия. После премьеры фильма в июле 200 года, полгода спустя после смерти Леджера, артист был посмертно удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Новые злодеи, которые скоро появятся в кино

Эмма Коррин призналась, что впервые исполнит роль отрицательного персонажа в «Дэдпуле 3». Знаменитость пока не раскрыла, кого именно она сыграет, однако в беседе с Empire поделилась впечатлениями от работы с Marvel Studios.

«Я очень рада играть злодейку. Ничего подобного я никогда не делала, это тот зуд, который мне не терпится унять. Я слышала о проекте, но, как водится в Marvel, они мне ничего не рассказали. Вообще ничего. Просто пшик», — рассказала Коррин.

Режиссер Джеймс Кэмерон на эксклюзивном показе фильма «Аватар: Путь воды» на студии Walt Disney Studios в Бербанке сообщил, что на горизонте появился новый злодей для франшизы.

«Новый злодей... Внутримировой. Например, кто-то с Пандоры. Я хочу показать на’ви в другом свете, потому что до сих пор я показывал только их хорошие стороны. В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень положительные примеры на’ви. В „Аватаре 3“ мы сделаем все наоборот. Однако то, что в рядах антагонистов появятся новые лица, вовсе не означает, что знакомые лица из Корпорации по освоению природных ресурсов (RDA) в ближайшее время куда-то денутся», — сказал режиссер.

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