Названа дата выхода основанного на манге фильма с Брэдом Питтом

https://static.news.ru/photo/34ad1f76-cdeb-11eb-bddf-96000091f725_660.jpg Брэд Питт Фото: bradpittofflcial/instagram.com

Variety назвал дату выхода боевика Дэвида Литча «Скоростной поезд», в котором впервые вместе снялись актёры Брэд Питт и Сандра Буллок. Фильм, основанный на манге Котаро Исаки «Maria Beetle» появится на экранах в апреле 2022 года.

По сюжеу манги пять убийц оказываются на несущемся по Японии поезде. У каждого из них будет своя миссия, но их пути пересекутся.

Кроме Питта и Буллок в фильме также появятся Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Майкл Шеннон и Логан Лерман.

Дэвид Литч является постановщиком «Дэдпула 2», «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и других популярных фильмов. Он также планирует в качестве режиссёра начать работу над новым фильмом Fast & Loose, главную роль в котором исполнит Уилл Смит.

Ранее сообщалось, что компания Square Enix объявила в ходе Electronic Entertainment Expo (Е3) о выпуске игры по фильму «Стражи Галактики». Релиз запланирован на октябрь 2021 года. Разработчики показали трейлер, из которого следует, что игра будет одиночной.