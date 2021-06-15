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Названа дата выхода основанного на манге фильма с Брэдом Питтом

17:59, 15 июня 2021
Брэд Питт Брэд Питт Фото: bradpittofflcial/instagram.com

Variety назвал дату выхода боевика Дэвида Литча «Скоростной поезд», в котором впервые вместе снялись актёры Брэд Питт и Сандра Буллок. Фильм, основанный на манге Котаро Исаки «Maria Beetle» появится на экранах в апреле 2022 года.

По сюжеу манги пять убийц оказываются на несущемся по Японии поезде. У каждого из них будет своя миссия, но их пути пересекутся.

Кроме Питта и Буллок в фильме также появятся Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Майкл Шеннон и Логан Лерман.

Дэвид Литч является постановщиком «Дэдпула 2», «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и других популярных фильмов. Он также планирует в качестве режиссёра начать работу над новым фильмом Fast & Loose, главную роль в котором исполнит Уилл Смит.

Ранее сообщалось, что компания Square Enix объявила в ходе Electronic Entertainment Expo (Е3) о выпуске игры по фильму «Стражи Галактики». Релиз запланирован на октябрь 2021 года. Разработчики показали трейлер, из которого следует, что игра будет одиночной.

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