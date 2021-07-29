Стало известно, когда Netflix выпустит фильм о Монро с Аной де Армас

Один из самых ожидаемых фильмов — биографическая лента «Блондинка» с Аной де Армас в роли голливудской актрисы Мэрилин Монро — платформа Netflix собирается выпустить в 2022-м, передаёт портал Variety. В издании отметили, что точная дата премьеры станет известна позже.

Режиссёром проекта является Эндрю Доминик («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», «Взгляд изнутри»). Он же разработал сценарий. Шоумен адаптировал бестселлер Джойс Кэрол Оутс, «Блондинка» (2000), ставший основой для картины. В «Блондинке» могут сняться Эдриен Броуди ( писатель Артур Миллер) и Бобби Каннавале (американский бейсболист Джозеф Маджо).

Монро прославилась благодаря ролям в фильмах «В джазе только девушки» (1959), «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), «Ниагара» (1953), «Мы не женаты» (1952), «Леди из кордебалета» (1948) и другие. Артистка умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 36 лет. По данным судмедэкспертов, она скончалась от передозировки лекарственными препаратами. 1 июня ей исполнилось бы 95 лет.

33-летняя Ана де Армас прославилась благодаря участию в картинах «Овердрайв» (2017), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Достать ножи» (2019) и других.

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