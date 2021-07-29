Стало известно, когда Netflix выпустит фильм о Монро с Аной де Армас

Один из самых ожидаемых фильмов — биографическая лента «Блондинка» с Аной де Армас в роли голливудской актрисы Мэрилин Монро — платформа Netflix собирается выпустить в 2022-м, передаёт портал Variety. В издании отметили, что точная дата премьеры станет известна позже.
Режиссёром проекта
Монро прославилась благодаря ролям в фильмах «В джазе только девушки» (1959), «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), «Ниагара» (1953), «Мы не женаты» (1952), «Леди из кордебалета» (1948) и другие. Артистка умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 36 лет. По данным судмедэкспертов, она скончалась от передозировки лекарственными препаратами. 1 июня ей исполнилось бы 95 лет.
33-летняя Ана де Армас прославилась благодаря участию в картинах «Овердрайв» (2017), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Достать ножи» (2019) и других.
Ранее cтриминговый сервис Netflix купил права на боевик под названием Fast & Loose с Уиллом Смитом в главной роли. Проект разработала компания STXfilms и режиссёр Дэвид Литч («Джон Уик», «Дэдпул 2»). Герою артиста, по сюжету, «сотрут память».