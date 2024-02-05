Критик предрек Кологривому судьбу Алексея Панина Критик Остудин: Кологривый рискует пойти по стопам Алексея Панина из-за поведения

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый проходит «испытание медными трубами» и, если он не изменит линию поведения, его может ждать судьба Алексея Панина, считает критик и ведущий Алексей Остудин. В беседе с NEWS.ru он добавил, что актеру стоит помнить о профессиональной этике.

Были же очень хорошие актеры, например Алексей Панин, у которых все закончилось плохо. Панин — это пример того, как можно девальвировать собственный образ. Фильмы и сериалы с ним считались хорошими, крутыми, а потом у него начались проблемы. Он стал вести себя так, что с ним перестали иметь дело, — привел пример Остудин.

Критик пояснил, что Кологривый проходит этап в карьере, который называется «испытание медными трубами», он есть в жизни каждого успешного артиста, но у звезды сериала «Слово пацана» пока это получается не особо успешно.

Актер должен понимать правила игры, знать, что такое корпоративная и профессиональная этика. Он ведь не сам себя снимает, за фильмами с ним стоит труд большого количества людей — и режиссеров, и других актеров, и ему прежде всего об этом стоит подумать, — напомнил Остудин.

Он объясняет повышенный интерес и, как следствие, высокую востребованность актера тем, что это новое лицо, которое появилось в успешных проектах, и этот успех хотят повторить другие. Кроме того, как считает эксперт, Кологривый в целом «неплохой, разноплановый актер».

Ранее Кологривый демонстративно покинул шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном на Первом канале. Актер не смог найти общий язык с телеведущим, который попросил говорить его кратко.