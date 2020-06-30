Компания Warner Bros. задумала вернуть Кристиана Бэйла к роли Бэтмена

Британо-американский актёр Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена. Студия пока не начала с ним переговоры.
Предположительно, он появится в фильме «Флэш» режиссёра Андреса Мускетти,
Warner Bros. рассматривает Бэйла на случай, если Китон откажется от участия в проекте. Отмечается, что фильме должен появиться пожилой Бэтмен.
Производство ленты с Эзрой Миллером в заглавной роли намечено на 2021 год.
Компания DC планирует ввести Брюса Уэйна и в другие фильмы. Его персонаж будет связующим звеном сюжетных арок в картинах вселенной, писал NEWS.ru.
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