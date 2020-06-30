Компания Warner Bros. задумала вернуть Кристиана Бэйла к роли Бэтмена

https://static.news.ru/photo/f63c5ea0-baea-11ea-a210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Tamcke/Geisler-Fotop/Global Look Press

Британо-американский актёр Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена. Студия пока не начала с ним переговоры.

Предположительно, он появится в фильме «Флэш» режиссёра Андреса Мускетти, отмечает DCEU Mythic. Ранее сообщалось, что на эту роль претендуют американец Майкл Китон, и с ним сейчас ведутся переговоры.

Warner Bros. рассматривает Бэйла на случай, если Китон откажется от участия в проекте. Отмечается, что фильме должен появиться пожилой Бэтмен.

Производство ленты с Эзрой Миллером в заглавной роли намечено на 2021 год.

Компания DC планирует ввести Брюса Уэйна и в другие фильмы. Его персонаж будет связующим звеном сюжетных арок в картинах вселенной, писал NEWS.ru.