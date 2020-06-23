Майкл Китон может вернуться к роли Бэтмена

Американский актёр Майкл Китон может снова сыграть Бэтмена. Предположительно, он появится в фильме «Флэш» режиссёра Андреса Мускетти.
Производство ленты с Эзрой Миллером в заглавной роли запланирована на 2021 год,
По данным The Hollywood Reporter, компания DC
Китон сыграл Брюса Уэйна в фильмах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года. Режиссёром обеих Картин выступил Тим Бёртон.
Как писал NEWS.ru, компания Warner Bros. выпустит подкасты про Бэтмена, Чудо-женщину и других персонажей вселенной DC. Корпорация подписала многолетний контракт со стриминговым сервисом Spotify, на котором будут выходить эпизоды.
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