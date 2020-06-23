Майкл Китон может вернуться к роли Бэтмена

https://static.news.ru/photo/b5a4ef70-b52b-11ea-acd2-fa163e074e61_660.jpg Майкл Китон Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Майкл Китон может снова сыграть Бэтмена. Предположительно, он появится в фильме «Флэш» режиссёра Андреса Мускетти.

Производство ленты с Эзрой Миллером в заглавной роли запланирована на 2021 год, напоминает The Wrap. Какую именно версию Бэтмена изобразит Китон, пока неизвестно.

По данным The Hollywood Reporter, компания DC планирует ввести героя Китона и в другие фильмы. Его персонаж будет связующим звеном сюжетных арок в картинах вселенной.

Китон сыграл Брюса Уэйна в фильмах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года. Режиссёром обеих Картин выступил Тим Бёртон.

Как писал NEWS.ru, компания Warner Bros. выпустит подкасты про Бэтмена, Чудо-женщину и других персонажей вселенной DC. Корпорация подписала многолетний контракт со стриминговым сервисом Spotify, на котором будут выходить эпизоды.