Комедия «Мой шпион» получит продолжение

https://static.news.ru/photo/f90099ac-dcb0-11ea-96dd-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Мой шпион» Фото: Dream Bros. Entertainment

Комедийный фильм «Мой шпион» американского режиссёра Питера Сигала получит продолжение. Студия STX и сервис Amazon Prime Video официально договорились о работе над проектом.

Решение снять второй фильм было принято на волне успеха картины, главную роль в которой исполнил Дэйв Батиста, сообщает Deadline.

Подробности ленты пока неизвестны, однако продюсеры надеются снова привлечь к работе Сигала, Батисту и Хлою Колман, которая вместе с ним сыграла одну из главных ролей в оригинальном фильме.

Лента рассказывает об оперативнике ЦРУ по имени Джей-Джей, который, выполняя секретную миссию, случайно попадается на камеру девятилетней девчонки по имени Софи. Она готова сохранить всё в строжайшей тайне, если агент обучит её тонкостям шпионажа.

Как писал NEWS.ru, британская студия Aardman Animation планирует снять продолжение мультфильма «Побег из курятника». Продюсеры заключили контракт со стриминговым сервисом Netflix, который выпустит картину.