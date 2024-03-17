Кологривый рассказал об унижениях родителей Кологривый: приходилось терпеть унижения от родителей, чтобы стать актером

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый рассказал, что родители не сразу поверили в то, что он сможет добиться успеха в своем мастерстве. Артист признался, что терпел унижения от родственников, передает kp.ru.

Мне, чтобы попасть в Москву, нужно было вытерпеть все родительские унижения. Мне говорили, что у меня не получится, и все в таком духе, — сказал Кологривый.

Кроме того, актер обратился ко всем родителям и призвал не говорить детям фразы в духе: «Не надо никуда ехать» или «Не получится». По его словам, из-за этого может вырасти «очередное эмоционально больное поколение». Кологривый подчеркнул, что детей, наоборот, нужно поддерживать и вселять веру в себя.

Ранее актер Алексей Панин осудил поведение Кологривого. Он призвал «угомонить этого мальчика», а также подчеркнул, что не считает его актером. Таким образом Панин отреагировал на высказывание звезды в адрес народного артиста РСФСР Александра Абдулова.

Также режиссер Сарик Андреасян отмечал, что у Кологривого есть много общего с Василием Шукшиным — советским актером и писателем, который появлялся в картинах «Тихий Дон» 1958 года и «Они сражались за Родину» 1975 года. Режиссер добавил, что Кологривый бывает резок и категоричен в своих высказываниях относительно российского кино и актеров, но он часто бывает прав.