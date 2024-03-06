Андреасян сравнил Никиту Кологривого с Шукшиным

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Никита Кологривый

Режиссер Сарик Андреасян считает, что у актера Никиты Кологривого есть много общего с Василием Шукшиным — советским актером и писателем, который появлялся в картинах «Тихий Дон» 1958 года и «Они сражались за Родину» 1975 года. В интервью NEWS.ru Андреасян назвал Кологривого народным героем, который близок и понятен зрителям.

Но я верю в талант, и Никита это подтверждает. Он, парень из Новосибирска, приехал в Москву, получил образование и пробивался несколько лет. Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся: он резонирует с ребятами из соседнего двора, — сказал Андреасян.

Режиссер добавил, что Кологривый бывает резок и категоричен в своих высказываниях относительно российского кино и актеров, но он часто бывает прав.

Никита Кологривый снимался в сериалах Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» и «Жизнь по вызову — 2» о рынке эскорта. Он сыграл молодого человека, который приезжает в Москву спасти сестру, решившую стать эскортницей, и сам вовлекается в опасный бизнес.

Ранее режиссер Сарик Андреасян раскрыл, почему снимает жену в своих проектах. Он объяснил это широким актерским диапазоном Лизы Моряк и пониманием того, на что она способна как актриса. 27-летняя Лиза Моряк сыграла 17-летнюю Татьяну Ларину в фильме Андреасяна «Онегин», премьера которого недавно прошла в кинотеатре «Октябрь».