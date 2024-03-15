Панин призвал угомонить Кологривого Алексей Панин прошелся по Никите Кологривому

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Алексей Панин высказался в адрес исполнившего в нашумевшем сериале «Слово пацана» роль бандита Кащея Никиты Кологривого. В своих соцсетях он призвал «угомонить этого мальчика несчастного».

По словам шоумена, молодой человек вовсе не является актером. Таким образом Панин отреагировал на высказывание Кологривого в адрес народного артиста РСФСР Александра Абдулова.

Он снялся в одном сериале. Он позволяет себе хамские высказывания по поводу великих людей, - произнес Панин.

Он также подчеркнул, что его актерскую игру в свое время высоко оценивали Владимир Этуш и Вячеслав Шалевич. В заключении Панин предложил звезде сериала «потрогать его за ногу». Он также сопроводил свою речь рядом оскорблений и нецензурных слов.

Ранее режиссер Сарик Андреасян заявил, что у актера Никиты Кологривого есть много общего с Василием Шукшиным — советским актером и писателем, который появлялся в картинах «Тихий Дон» 1958 года и «Они сражались за Родину» 1975 года. Режиссер добавил, что Кологривый бывает резок и категоричен в своих высказываниях относительно российского кино и актеров, но он часто бывает прав.