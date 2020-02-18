Китайский кинорежиссёр Чан Кай умер после того, как заразился коронавирусом. Вместе с ним от заражения скончались несколько членов его семьи.
Представитель кинокомпании Hubei Film Studio Чан Кай скончался в больнице 14 февраля. Ему было 55 лет,
Кинематографист и его сестра присматривали за своими родителями, заразившимися инфекцией. Отец и мать скончались, после чего стало понятно, что их дети тоже заражены. Некоторое время спустя Чан Кай и его сестра умерли, а его жена сейчас борется с вирусом в отделении интенсивной терапии.
В сообщении, которое оставил режиссёр, говорится, что он и его жена отказались от лечения на ранней стадии заражения.
Как писал NEWS.ru,
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