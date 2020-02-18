https://static.news.ru/photo/cc6697aa-5256-11ea-a440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайский кинорежиссёр Чан Кай умер после того, как заразился коронавирусом. Вместе с ним от заражения скончались несколько членов его семьи.

Представитель кинокомпании Hubei Film Studio Чан Кай скончался в больнице 14 февраля. Ему было 55 лет, сообщает Variety.

Кинематографист и его сестра присматривали за своими родителями, заразившимися инфекцией. Отец и мать скончались, после чего стало понятно, что их дети тоже заражены. Некоторое время спустя Чан Кай и его сестра умерли, а его жена сейчас борется с вирусом в отделении интенсивной терапии.

В сообщении, которое оставил режиссёр, говорится, что он и его жена отказались от лечения на ранней стадии заражения.