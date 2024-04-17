Киножурналист раскрыла феномен сериала «Слово пацана» Киножурналист Коблева: режиссер «Слова пацана» нашел болевую точку

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Феномен сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в том, он дал возможность людям высказаться о боли, которую они пережили в 90-е, рассказала «360» киножурналист Марина Коблева. По ее словам, режиссер Жора Крыжовников смог найти болевую точку в прошлом у каждого, кто жил в то время.

Крыжовников нащупал уязвимую точку в общественном и личном прошлом у каждого, кто пережил те годы в более-менее осознанном возрасте, отметила киножурналист. При этом история о бандитах объединила и тех, кому понравился сериал, и тех, кто хочет его запретить.

Нам необходимо высказаться об этой боли. И мы высказываемся, вот откуда общественная дискуссия, — подчеркнула Коблева.

Коблева отметила, что нельзя запрещать сериал, поскольку невозможно отменить прошлое, лучше извлечь из этого уроки. С такими талантливыми режиссерами, как Крыжовников, следует работать, а не гнобить их, подытожила журналист.

Ранее стало известно, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» принес его режиссеру Жоре Крыжовникову 34 млн рублей. Над кинокартиной работали сразу три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Крыжовников является совладельцем последней компании — ему принадлежит 50%. По предварительным данным, общая выручка за 2023 год составила 454 млн рублей, из которых 34 млн рублей — чистая прибыль. Сериал стал первой крупной работой студии.