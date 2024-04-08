Стало известно, сколько Крыжовников заработал на «Слове пацана» KP.RU: сериал «Слово пацана» принес Крыжовникову 34 млн рублей

Фото: Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» принес его режиссеру Жоре Крыжовникову 34 млн рублей, сообщает KP.RU. По данным издания, над кинокартиной работали сразу три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Крыжовников является совладельцем последней компании — ему принадлежит 50%.

Как уточняет издание, остальные 50% компании принадлежат продюсеру Галине Стрижевской. По предварительным данным, общая выручка за 2023 год составила 454 млн рублей, из которых 34 млн рублей — чистая прибыль. Сериал стал первой крупной работой студии.

Сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев ранее ответил на вопрос о готовности команды заняться работой над вторым сезоном проекта. Он отметил, что в планах пока нет съемок продолжения кинокартины. По его словам, причиной такого решения является стремление создателей сериала сделать второй сезон не хуже, чем первый, а это сложно, поскольку первый сезон получился «правда классным».

До этого актерский молодежный состав сериала получил награду в спецноминации «Голос поколения» Национальной премии интернет-контента. Получать премию вышли актеры Ярослав Могильников и Григорий Дудник. Последний решил похвалить себя и своих коллег, высказав благодарность.