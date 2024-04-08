Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» принес его режиссеру Жоре Крыжовникову 34 млн рублей, сообщает KP.RU. По данным издания, над кинокартиной работали сразу три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Крыжовников является совладельцем последней компании — ему принадлежит 50%.
Как уточняет издание, остальные 50% компании принадлежат продюсеру Галине Стрижевской. По предварительным данным, общая выручка за 2023 год составила 454 млн рублей, из которых 34 млн рублей — чистая прибыль. Сериал стал первой крупной работой студии.
Сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев ранее ответил на вопрос о готовности команды заняться работой над вторым сезоном проекта. Он отметил, что в планах пока нет съемок продолжения кинокартины. По его словам, причиной такого решения является стремление создателей сериала сделать второй сезон не хуже, чем первый, а это сложно, поскольку первый сезон получился «правда классным».
До этого актерский молодежный состав сериала получил награду в спецноминации «Голос поколения» Национальной премии интернет-контента. Получать премию вышли актеры Ярослав Могильников и Григорий Дудник. Последний решил похвалить себя и своих коллег, высказав благодарность.