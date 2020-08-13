Киносеть AMC предложит билеты за 15 центов в день открытия после карантина

https://static.news.ru/photo/7fefc346-de0c-11ea-b6f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американская сеть кинотеатров AMC Theatres решила продавать билеты всего за 15 центов (это примерно 11 рублей) в день возобновления работы после снятия ограничений, введённых весной из-за пандемии коронавируса. Таким образом бизнесмены хотят привлечь как можно больше зрителей к походу на сеансы.

20 августа AMC откроет для посетителей двери 100 кинотеатров, сообщает Variety. Акция с такой низкой ценой за билеты также приурочена в столетию киносети. Именно столько стоил проход в кинозал в 1920 году.

В день начала работы кинотеатров можно будет увидеть фильмы, среди которых «Чёрная Пантера», «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар», а на следующий день назначены картины: «Начало», «Назад в будущее» и «Охотники за привидениями». 21 августа билеты будут стоить уже $5, что тоже довольно немного по меркам США.

В конце месяца AMC начнёт прокат новинок, среди которых «Неистовый» с Расселом Кроу и «Новые мутанты» вселенной Marvel. И уже ко дню премьеры «Довода» Кристофера Нолана 3 сентября киносеть планирует открыть более 60% из 600 своих площадок.

Ранее AMC и британской сети Cineworld пришлось отложить открытие кинотеатров из-за переноса крупнейших на этот момент премьер сезона — картин «Довод» и «Мулан», писал NEWS.ru.