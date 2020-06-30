Крупнейшие мировые сети откложили открытие кинотеатров

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Британская сеть кинотеатров Cineworld и американская AMC Theatres отложили сроки возвращения к привычному графику работы. Решение принято в связи с переносом главных премьер лета, «Мулан» и «Довода», на более поздние сроки.

В США и Великобритании Cineworld отроют кинозалы 31 июля, на две недели позже запланированной даты, сообщает The Hollywood Reporter. AMC Theatres в свою очередь решили вернуться к работе 30 июля. По оценкам компании, к началу августа американцы смогут посетить 600 мультиплексов, передаёт NPR.

Британским кинотеатрам разрешили открыть площадки уже с 4 июля. Владельцев обязали проводить работу с соблюдением рекомендации по обеспечению защиты от COVID-19.

Ранее Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Берёзин заявил, что российским площадкам нет смысла открываться раньше, чем американским или европейским. Он также рассказал, что предприниматели рассматривают варианты снижения цены на билеты на первоначальном этапе и проведения сеансов с кинокритиками для привлечения зрителей.

Как писал NEWS.ru, кинотеатры в России снова откроют двери для посетителей 15 июля. Площадки не работают с марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.