Кинокритик назвал лучшую роль Никиты Кологривого Кинокритик Шнейдеров: лишь сериал «Слово пацана» принес Кологривому успех

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Никита Кологривый в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Роль в «Слове пацана» — единственная работа Никиты Кологривого, которая принесла ему столь шумный успех, рассказал кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров в беседе с NEWS.ru. Он также прокомментировал дебош актера в баре, добавив, что не видит в этом ничего страшного. По словам эксперта, со знаменитостями это происходит регулярно.

Я не особо слежу за творчеством Никиты Кологривого, но он прилично сыграл в сериале «Слово пацана». Я так понимаю, что это единственная работа, которая принесла ему столь шумный успех. Ничего страшного в том, что он устроил дебош в баре я не вижу. Потому что с актерами это бывает регулярно, — заявил Шнейдеров.

Непубличные личности устраивают скандалы в заведениях еще чаще, однако на них никто не обращает внимание, добавили критик. По его словам, Кологривый получил наказание за свой проступок, для него это может стать уроком. Вместе с тем Шнейдеров выразил надежду, что произошедшее не повлияет на его карьеру.

Ранее стало известно, что Кологривый сыграет главную роль в романтической комедии «Любовь зла». Он воплотит на экране вора-домушника, который спасает от самоубийства девушку. Известно, что в фильме также снимется возлюбленная комика Гарика Харламова Екатерина Ковальчук.