Кологривый снимется в романтической комедии с возлюбленной Харламова Кологривый сыграет вора-домушника в романтической комедии «Любовь зла»

Никита Кологривый сыграет главную роль в романтической комедии «Любовь зла», передает портал Kinonews.ru. Он воплотит в себе вора-домушника, который спасает от самоубийства девушку. Известно, что в фильме также снимется возлюбленная комика Гарика Харламова, Екатерина Ковальчук.

Сюжет расскажет о воре по имени Максим. Он задолжал денег преступникам, поэтому отправился на новое «дело», где и встретил девушку Еву. Сам Кологривый признался, что «в чем-то схож с персонажем», которого он сыграет.

На своем нынешнем жизненном этапе я сейчас в чем-то схож с моим персонажем в этом кино, потому что переживаю те же чувства и эмоции, — заявил Кологривый.

В фильме также снимутся Владимир Сычев, Анна Ардова и Ольга Тумайкина. Он выйдет в прокат в середине августа 2024 года.

Ранее Харламов высмеял Кологривого в новом выпуске юмористического шоу. Самого артиста в этот момент в зале не было. Разговаривая с гостями, комик обратился к коллеге Кологривого — Славе Копейкину, который исполнил роль Турбо в сериале «Слово пацана». Шоумен со сцены поинтересовался у артиста, как изменилась его жизнь после ошеломительного успеха фильма. А также уточнил, почему из всех членов съемочной команды «чокнулся только один».