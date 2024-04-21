Харламов пошутил над Кологривым: кто еще поднимал на смех актера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юморист Гарик Харламов на съемках Comedy Club пошутил над звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым? Что сказал шоумен, кто еще поднимал на смех исполнителя роли Кащея?

Как пошутил Харламов

Юморист высмеял скандального новосибирского актера Никиту Кологривого в новом выпуске юмористического шоу, правда самого артиста в этот момент в зале не было. Разговаривая с гостями, комик обратился к коллеге Кологривого — Славе Копейкину, который исполнил роль Турбо в сериале «Слово пацана».

Шоумен со сцены поинтересовался у артиста, как изменилась его жизнь после ошеломительного успеха фильма. А также уточнил, почему из всех членов съемочной команды «чокнулся только один» — Харламов явно намекал на сибиряка. Копейкин в ответ рассмеялся, а после ответил, что «на самом деле все только начинается».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кологривый неоднократно выступал с критикой в адрес коллег. В одном из интервью он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его лжеартистом. Кроме того, звезда «Слова пацана» иронично высказался в адрес актрисы Александры Бортич.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — отметил Кологривый в интервью блогеру Эльдару Джарахову.

В другой беседе с журналистами Кологривый буквально обесценил работу актеров «Слова пацана». Актер также заявлял: ему не дали сыграть роль Вовы Адидаса в сериале, так как некие «богатые дяди» заплатили прессе из-за страха, что он «влезет на пьедестал рядом с их детьми». По словам Кологривого, роль, в итоге доставшаяся Ивану Янковскому, предполагала умение боксировать, но такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо».

«Испугались Никиту и проплатили богатые дяди, чтобы не дай бог Никита не влез на пьедестал рядом с их детьми, но уже влез. Поэтому никуда они не денутся», — заявил Кологривый.

Волна хейта обрушилась на актера после того, как он заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Кто еще поднимал на смех исполнителя роли Кащея

Актер Филипп Янковский на премьере сериала «Прелесть» упомянул Кологривого. Над ним несколько раз подшутил не только артист, но и другие гости мероприятия, сообщает Woman.ru.

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает. <...> Кологривый пока это еще не начал обсуждать. Мне повезло, я снимался у Тарковского в фильме «Зеркало», и там действительно была очень высокая культура съемки, к которой всем надо нам по возможности, по таланту идти», — сказал Янковский.

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили раскритиковал актера за пренебрежение к Смоктуновскому и Абдулову. Журналист заявил, что из Кологривого артист хуже, чем его кот, выпрашивающий еду.

«Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого [режиссер Жора] Крыжовников снял в своем [сериале]», — сказал Кушанашвили, подчеркнув, что Кологривый «перехвален сверх всякой меры».

В шоу «Кстати» Кологривого высмеял коллега по «Слову пацана» Андрей Максимов, исполнивший роль Желтого. Он сообщил, что изначально хотел сыграть Кащея.

«Я пробовался на роль. Это я должен был сойти с ума и унизить Сашу Бортич. Никита все забрал, все, что я хотел сделать...» — подколол коллегу Максимов.

Гарик Харламов похвалил Максимова за актерскую игру: «Роль Желтого получилась изумительной. Одна из самых ярких ролей в сериале. Абсолютно точно. Все ребята отличные, но Желтый сильно запоминается».

Читайте также:

Отношения с мачехой, пять лет без мамы: как живет дочь Началовой

«Игра в кальмара» вернется в 2024-м: что известно о новом сезоне, скандалы

Алкоголизм мужа, перелом, оправдание Кологривого: как живет Кудрявцева