Издательство Bubble запустило стрим о фильме «Майор Гром: Чумной Доктор»

https://static.news.ru/photo/626d4664-a026-11ea-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: чумнойдоктор.онлайн

Компания Bubble Studios и стриминговый сервис «КиноПоиск HD» проводит трансляцию, посвящённую фильму «Майор Гром: Чумной Доктор». Во время стрима покажут новый трейлер ленты.

Прямой эфир можно посмотреть на сайте «Чумнойдоктор.онлайн», а также в соцсетях Bubble. Стрим запущен в 17:00 мск.

Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

Съёмки картины завершились в декабре 2019 года. Bubble Comics опубликовала ролик о работе над картиной, который изначально был создан только для членов съёмочной группы, писал NEWS.ru.