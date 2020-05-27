Издательство Bubble запустило стрим о фильме «Майор Гром: Чумной Доктор»

Компания Bubble Studios и стриминговый сервис «КиноПоиск HD» проводит трансляцию, посвящённую фильму «Майор Гром: Чумной Доктор». Во время стрима покажут новый трейлер ленты.
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Картина создана на основе серии комиксов издательства Bubble. Она рассказывает о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга, который борется со злодеем Чумным Доктором. Преступник убивает людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.
Съёмки картины завершились в декабре 2019 года. Bubble Comics опубликовала ролик о работе над картиной, который изначально был создан только для членов съёмочной группы, писал NEWS.ru.
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