Инна Шалыто покинула пост гендиректора «Роскино»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Инна Шалыто

Екатерина Наумова сменила Инну Шалыто на посту генерального директора компании «Роскино». О том, что Шалыто оставила свой пост ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры. Пока Наумова находится в статусе временно исполняющей обязанности генерального директора.

Инна Шалыто покинула пост генерального директора компании «Роскино». Временно исполняющим обязанности генерального директора назначена первый заместитель генерального директора Екатерина Наумова, — говорится в сообщении.

В Минкультуры отметили, что в последние месяцы Инна Шалыто занималась тем, что переориентировала экспортную политику российского кинематографа на страны Азии, СНГ, Ближнего востока и Северной Африки. Она же занималась организацией Дней российского кино в 19 странах.

Ранее министерство культуры выступило против инициативы «параллельного импорта» зарубежного кинематографа в Россию через Белоруссию. Российские кинотеатры остались без фильмов Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и других крупных компаний. Представители отказались от сотрудничества из-за начала специальной военной операции на Украине.