Хмельницкая рассказала о реакции Кеосаяна на рождение внука Актриса Хмельницкая раскрыла, что режиссер Кеосаян счастлив после рождения внука

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Алена Хмельницкая

Актриса Алена Хмельницкая и режиссер Тигран Кеосаян недавно стали бабушкой и дедушкой. У их дочери Александры родился сын, которого назвали Гаспар. Хмельницкая рассказала в беседе с NEWS.ru, что ее бывший муж счастлив, что у них появился внук. Сама актриса испытывает такие же эмоции.

Он, по-моему, абсолютно счастлив, - высказала мнение Хмельницкая.

Актриса считает, что она не строгая, поэтому будет не только бабушкой, но и другом Гаспару. Дочь и внук Хмельницкой живут отдельно от артистки.

Я вообще не строгая. А здесь совсем растворюсь. Я такой родитель, друг. Могу, конечно, соблюдать какие-то правила, но стараюсь дружить со своими детьми и думаю, что с Гаспаром будет так же. Тем более мы не живем вместе. Поэтому, когда я буду появляться в его жизни, захочу радовать чем-то приятным, — подчеркнула Хмельницкая.

Актриса вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна в 1993 году. В 1994-м у пары родилась дочь Александра, а еще спустя 16 лет, в 2010 году, — дочь Ксения. В 2014 году Хмельницкая развелась с режиссером. Сейчас Кеосаян живет с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргаритой Симоньян.