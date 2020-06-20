Алёна Хмельницкая показала редкое фото младшей дочери от Кеосаяна

Кукла моя. Мой диковинный цветок. На следующей неделе десять! Как? Когда? Самое непонятное и невероятно-прекрасное, — поставила сентиментальную подпись под фото дочери Хмельницкая.
Фанаты актрисы обратили внимание на «невероятную красоту» ребёнка. Они назвали девочку «маленькой принцессой», «чудо и огонь».
Хмельницкая несколько лет назад рассталась с Кеосаяном. У пары есть ещё и совместная старшая дочь — Александра. Ей 26 лет и она отучилась в школе искусств в Нью-Йорке, а затем переехала учиться в Британию.
Кеосаян находится в добрых отношениях с бывшей женой. Сейчас он женат на популярной телеведущей Маргарите Симоньян, у них тоже уже есть совместные дети.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Алёна Хмельницкая опубликовала фотографию в социальной сети Instagram, где она запечатлена «почти без макияжа». Пользователи оценили природную красоту актрисы.