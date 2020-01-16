Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.
Программный директор HBO Кейси Блойс
Действие в первоисточнике сериала — книге «Пламя и кровь» — разворачивается за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов». Автор литературного оригинала Джордж Мартин примет участие в написании сценария.
Ранее художник по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон рассказала о смысле шубы Дейнерис Таргариен, которую та носила в восьмом сезоне сериала. Как передавал NEWS.ru, этот предмет гардероба должен был символизировать альтруистические порывы персонажа и намекать на превращение Матери драконов в Безумную королеву в концовке.
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