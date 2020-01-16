https://static.news.ru/photo/ecbf76d0-387e-11ea-ba56-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Bro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.

Программный директор HBO Кейси Блойс рассказал об этом Variety. Точную дату премьеры на текущем этапе производства он озвучить не смог, так как съёмки проекта ещё не стартовали.

Действие в первоисточнике сериала — книге «Пламя и кровь» — разворачивается за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов». Автор литературного оригинала Джордж Мартин примет участие в написании сценария.

Ранее художник по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон рассказала о смысле шубы Дейнерис Таргариен, которую та носила в восьмом сезоне сериала. Как передавал NEWS.ru, этот предмет гардероба должен был символизировать альтруистические порывы персонажа и намекать на превращение Матери драконов в Безумную королеву в концовке.