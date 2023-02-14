Хакамада, Дайнеко, Грыу: кадры премьеры «Моей пиратской свадьбы» с Джей Ло

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Хакамада на премьере фильма «Моя пиратская свадьба» в кинотеатре «Иллюзион» в Москве

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера романтической комедии «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес в главной роли.

По сюжету Дарси и Том готовятся к роскошной свадьбе на острове. Им немного досаждают мама жениха и бывший невесты. Но вскоре пара поймёт, что это были лишь мелочи: прямо на церемонию врываются пираты и берут гостей в заложники. Дарси и Тому предстоит всех спасти.

Первый показ фильма посетили такие российские знаменитости, как актриса Лянка Грыу, певица Виктория Дайнеко, певец Кирилл Туриченко, общественный деятель Ирина Хакамада, телеведущая Алена Водонаева и другие.

Кадры премьеры комедии «Моя пиратская свадьба» — в галерее NEWS.ru.