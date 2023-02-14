В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера романтической комедии «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес в главной роли.
По сюжету Дарси и Том готовятся к роскошной свадьбе на острове. Им немного досаждают мама жениха и бывший невесты. Но вскоре пара поймёт, что это были лишь мелочи: прямо на церемонию врываются пираты и берут гостей в заложники. Дарси и Тому предстоит всех спасти.
Первый показ фильма посетили такие российские знаменитости, как актриса Лянка Грыу, певица Виктория Дайнеко, певец Кирилл Туриченко, общественный деятель Ирина Хакамада, телеведущая Алена Водонаева и другие.
Кадры премьеры комедии «Моя пиратская свадьба» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кирилл Туриченко со спутницей на премьере фильма «Моя пиратская свадьба» в кинотеатре «Иллюзион» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Алена Водонаева на премьере фильма «Моя пиратская свадьба» в кинотеатре «Иллюзион» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лянка Грыу на премьере фильма «Моя пиратская свадьба» в кинотеатре «Иллюзион» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Алена Чехова на премьере фильма «Моя пиратская свадьба» в кинотеатре «Иллюзион» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Виктория Дайнеко со спутником на премьере фильма «Моя пиратская свадьба» в кинотеатре «Иллюзион» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Женя Малахова на премьере фильма «Моя пиратская свадьба» в кинотеатре «Иллюзион» в Москве